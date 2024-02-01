بالتعاون مع منشآت جودادي تطلق برامج تدريبية لتمكين رواد الأعمال السعوديين

جدة – أصداف نيوز:

كشفت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن إطلاق دورات تعليمية لتمكين رواد الأعمال السعوديين بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“منشآت”، وذلك لتعزيز مهارات رواد الاعمال السعوديين وتحفيزهم على بدء وتطوير مشاريعهم الناشئة.

وتتميز هذه الدورات المصممة لمساعدة رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى إنشاء وتنمية أعمالهم عبر الإنترنت، بتوفر مهارات ورؤى أساسية مصممة للتكيف مع المشهد الرقمي المتطور من خلال التركيز على المعرفة العملية والتطبيقات، كما توفر هذه الدورات مميزات اخري تمكن رواد الأعمال من إطلاق وإدارة وتحقيق النجاح في مساعيهم عبر الإنترنت.

يتضمن المنهج دورات شاملة بعنوان“ابدأ عملك عبر الإنترنت وأنشئ موقعًا إلكترونياً” و”ابدأ البيع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية”. وستُقدم هذه الدورات مجانًا استمراراً لدور GoDaddy في تمكين رواد الأعمال على مستوى العالم.

وتغطي الدورات مجموعة من الموضوعات الأساسية لبناء حضور قوي عبر الإنترنت ومنصة تجارة إلكترونية مزدهرة. وتمتد المحتويات من أساسيات الحضور عبر الإنترنت وتطوير المواقع إلى استراتيجيات متقدمة للتجارة الإلكترونية وتفاعل العملاء.

يذكر أن دورة“ابدأ عملك عبر الإنترنت وأنشئ موقعًا إلكترونياً” تتوفر عبر الإنترنت من خلال مكتبة التعلم الإلكتروني في أكاديمية منشآت، وتقدم تجربة تعلم شاملة ومرنة. توفر هذه الدورة فهمًا عميقًا لإنشاء حضور عبر الإنترنت، وتغطي كل شيء من أساسيات الحضور الرقمي إلى الاستخدام العملي لمنشئ مواقع الويب من جودادي باللغة العربية.

وقد صُممت الدورة لتكون مرنة، حيث يمكن للطلاب التقدم بوتيرتهم الخاصة، مع إمكانية الإيقاف والاستئناف حسب الحاجة. وتنتهي كل من الدروس الخمس بامتحانات وحدات، تمكن المتدربين محاولة اجتيازها حتى ثلاث مرات لإتقان المادة. والامتحان النهائي سيتبع نفس النمط ويضمن إتقان المهارات الأساسية لتخطيط وتصميم وتفاعل المواقع الفعال.

اما دورة“ابدأ البيع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية” فقد صممت لمساعدة رواد الأعمال على التنقل في عالم التجارة الإلكترونية. تغطي مختلف جوانب البيع عبر الإنترنت، من فهم نماذج أعمال.

و تأتي هذه الدورة في وقت مناسب، بالنظر إلى تأكيد تقرير منشآت للربع الأول من عام 2023 على اتجاه التجارة الإلكترونية المتصاعد في المنطقة، مع زيادة ملحوظة في تسجيلات الأعمال عبر الإنترنت.

تعد هذه الدورات جزءًا من مهمة جودادي الأوسع لدعم أهداف التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030، مساهمة في تطوير مجتمع ريادي يتمتع بالكفاءة الرقمية. مع تشكيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 99.5٪ من إجمالي الأعمال في المملكة، فإن تأثير هذه المبادرات التعليمية كبير.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول مجموعة دورات التدريب التي تقدمها جودادي والموارد الواسعة المتاحة لرواد الأعمال الناشئين والمتمكنين، يرجى زيارة GoDaddy/ar.



