بالتعاون مع منشآت جودادي تطلق برامج تدريبية لتمكين رواد الأعمال السعوديين

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
كشفت جودادي، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن إطلاق دورات تعليمية لتمكين رواد الأعمال السعوديين بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة“منشآت”، وذلك لتعزيز مهارات رواد الاعمال السعوديين وتحفيزهم على بدء وتطوير مشاريعهم الناشئة.
وتتميز هذه الدورات المصممة لمساعدة رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى إنشاء وتنمية أعمالهم عبر الإنترنت، بتوفر مهارات ورؤى أساسية مصممة للتكيف مع المشهد الرقمي المتطور من خلال التركيز على المعرفة العملية والتطبيقات، كما توفر هذه الدورات مميزات اخري تمكن رواد الأعمال من إطلاق وإدارة وتحقيق النجاح في مساعيهم عبر الإنترنت.
يتضمن المنهج دورات شاملة بعنوان“ابدأ عملك عبر الإنترنت وأنشئ موقعًا إلكترونياً” و”ابدأ البيع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية”. وستُقدم هذه الدورات مجانًا استمراراً لدور GoDaddy في تمكين رواد الأعمال على مستوى العالم.
وتغطي الدورات مجموعة من الموضوعات الأساسية لبناء حضور قوي عبر الإنترنت ومنصة تجارة إلكترونية مزدهرة. وتمتد المحتويات من أساسيات الحضور عبر الإنترنت وتطوير المواقع إلى استراتيجيات متقدمة للتجارة الإلكترونية وتفاعل العملاء.
يذكر أن دورة“ابدأ عملك عبر الإنترنت وأنشئ موقعًا إلكترونياً” تتوفر عبر الإنترنت من خلال مكتبة التعلم الإلكتروني في أكاديمية منشآت، وتقدم تجربة تعلم شاملة ومرنة. توفر هذه الدورة فهمًا عميقًا لإنشاء حضور عبر الإنترنت، وتغطي كل شيء من أساسيات الحضور الرقمي إلى الاستخدام العملي لمنشئ مواقع الويب من جودادي باللغة العربية.
وقد صُممت الدورة لتكون مرنة، حيث يمكن للطلاب التقدم بوتيرتهم الخاصة، مع إمكانية الإيقاف والاستئناف حسب الحاجة. وتنتهي كل من الدروس الخمس بامتحانات وحدات، تمكن المتدربين محاولة اجتيازها حتى ثلاث مرات لإتقان المادة. والامتحان النهائي سيتبع نفس النمط ويضمن إتقان المهارات الأساسية لتخطيط وتصميم وتفاعل المواقع الفعال.
اما دورة“ابدأ البيع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية” فقد صممت لمساعدة رواد الأعمال على التنقل في عالم التجارة الإلكترونية. تغطي مختلف جوانب البيع عبر الإنترنت، من فهم نماذج أعمال.
و تأتي هذه الدورة في وقت مناسب، بالنظر إلى تأكيد تقرير منشآت للربع الأول من عام 2023 على اتجاه التجارة الإلكترونية المتصاعد في المنطقة، مع زيادة ملحوظة في تسجيلات الأعمال عبر الإنترنت.
تعد هذه الدورات جزءًا من مهمة جودادي الأوسع لدعم أهداف التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030، مساهمة في تطوير مجتمع ريادي يتمتع بالكفاءة الرقمية. مع تشكيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 99.5٪ من إجمالي الأعمال في المملكة، فإن تأثير هذه المبادرات التعليمية كبير.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول مجموعة دورات التدريب التي تقدمها جودادي والموارد الواسعة المتاحة لرواد الأعمال الناشئين والمتمكنين، يرجى زيارة GoDaddy/ar.
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