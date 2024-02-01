أسواق الأسهم الأمريكية تتراجع في اليوم الأخير من يناير بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بثبات أسعار الفائدة

(MENAFN
) في تطور هام في اليوم الختامي لشهر يناير، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضًا حادًا، نتيجة لقرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية, وعلى الرغم من الاعتراف بالتقدم، فإن اختيار البنك المركزي الامتناع عن خفض تكاليف الاقتراض في مارس، كما كان متوقعًا سابقًا، زاد من الضغط الهابط على الثلاث مؤشرات الرئيسية.
كما كانت السوق تكافح بالفعل مع ضعف أسهم الشركات التكنولوجية البارزة وداعميها الرئيسيين، وشهدت انخفاضًا ملحوظًا، مع تأثرها بالنتائج المخيبة من شركة ألفابيت التي تم الإعلان عنها اليوم السابق. أصبح تأثير هذه العوامل واضحًا عندما بدأت الثلاث مؤشرات الضعف بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي واستمرت في التراجع طوال المؤتمر الصحفي التالي الذي قاده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
كذلك تشير البيانات الأولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 شهد انخفاضًا ملحوظًا بلغ 79.82 نقطة، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 1.62 في المئة، ليستقر عند 4,845.15 نقطة, ويعكس المشهد العام للسوق الديناميات المعقدة المتواجدة، حيث يراقب المستثمرون بعناية موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة وآثارها المحتملة على المشهد الاقتصادي العام، خاصة في سياق القلق المستمر بشأن التضخم.
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