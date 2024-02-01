صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم 4.7 مليار دولار إضافية للأرجنتين

(MENAFN
) في تطور هام، وافق صندوق النقد الدولي (صندوق النقد) يوم الأربعاء الموافق 31 يناير, على تقديم دفعة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار للأرجنتين، مشيدًا بالتدابير الفاعلة التي اتخذها الرئيس خافيير ميلي لتنفيذ سياسة جريئة لتقليص التكاليف تهدف إلى إحياء اقتصاد البلاد الذي يعاني.
كما أبرزت البيان الصادر عن صندوق النقد أن هذه الدفعة الأخيرة ترفع إجمالي المبلغ الممتد إلى الأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 مليار دولار إلى 40.6 مليار دولار, وتم تخصيص الدعم المالي هذا بشكل خاص لدعم الجهود المحمودة التي قامت بها الإدارة الجديدة في وضع سياسات تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كذلك أثنت رئيسة صندوق النقد، كريستالينا جيورجيفا، على الرئيس ميلي لتصدير إدارته لإجراءات جريئة للتغلب على العقبات الطويلة الأمد التي تعترض النمو واتخاذ إجراءات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي, وانتخب ميلي، الذي يعتبر نفسه "رأسمالياً متسلطًا", في ديسمبر ملتزمًا بتنفيذ تقليصات في الإنفاق وحل الأزمة الاقتصادية المستمرة في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 200 في المائة.
في حين لم تخلو مبادرات ميلي لتقليص التكاليف من الجدل، مثيرة احتجاجات من أجزاء من السكان الأرجنتينيين يشعرون بالقلق إزاء الأعباء المحتملة التي قد تفرضها هذه الإجراءات, وبدأ الرئيس ولايته بتخفيض قيمة البيزو بأكثر من 50 في المائة، ووقف الدعم الحكومي للوقود، وتقليص عدد الوزارات إلى النصف، وإلغاء مئات القوانين لتحرير الاقتصاد, بينما تهدف هذه الخطوات إلى التصدي للتحديات الاقتصادية، فإنها أثارت أيضًا اعتراضًا عامًا، مما يبرز التوازن الحساس بين الإصلاحات الضرورية ومخاوف السكان المتأثرين.
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