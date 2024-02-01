رغم الفوز على سوريا.. مدرب إيران يفتح النار على «الكبار»

تعتقد وسائل الإعلام الإيرانية بأن أمير قلعة نويي، مدرب المنتخب الإيراني، كان يستهدف مهدي طارمي بتصريحاته الانتقادية بعد مواجهة سوريا.

وكان المنتخبان الإيراني والسوري قد تصادما على أرضية "استاد عبدالله بن خليفة" في قمة دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وقدّم طارمي خدمةً جليلةً لـ"تيم ملي" حينما انبرى بنجاحٍ لركلة الجزاء التي تحصّل عليها الفريق في الدقيقة الـ34، ومنحه التقدم على نسور قاسيون.

إلا أن نجم بورتو البرتغالي تسبب في النقص العددي للمنتخب الإيراني حينما خرج مطرودا في الدقيقة الـ91، ليغيب عن الشوطين الإضافيين للقاء.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-1، قبل أن تبتسم ركلات الجزاء الترجيحية للمنتخب الإيراني بنتيجة 5-3.

وقال قلعة نويي بعد صافرة انتهاء المواجهة، "للأسف، إن بعض اللاعبين لعبوا بطريقةٍ تشكّل ضغطا على الفريق، وهذا أمرٌ سيءٌ".

وأوضح في تصريحاتٍ نقلها موقع "زرنويس نيوز" الإيراني، "صحيحٌ بأننا فزنا، ولكننا كنا تحت ضغطٍ كبيرٍ (من المنتخب السوري)".

واسترسل ابن العاصمة طهران متحسرا، "كان ينبغي على لاعبينا الكبار أن يفعلوا أشياءً عظيمةً، ولكنهم لم يفعلوها في هذه المباراة".

وشدد قلعة نويي في ختام حديثه، "يجب حل هذه المشكلة في فريقنا .. يجب أن نتصرف بطريقةٍ لا تخل بالنظرة السامية نحو المنتخب الإيراني".

وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم طارمين فقد اعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية بأن قلعة نويي كان يوجّه سهامه غير المباشرة إلى المهاجم.

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