رئيس الدولة يمنح سفير باربادوس وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة غابرييل عابد سفير جمهورية باربادوس، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع باربادوس في جميع المجالات.

وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية باربادوس.

من جانبه، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثرٌ الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.





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