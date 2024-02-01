سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على المناطق الشمالية

سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وذلك مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي حفّز على تدفق كميات كبيرة من السحب من جهة الجنوب الغربي.

وسقطت اليوم أمطار غزيرة على الخوانيج ولهباب بدبي والحمرانية برأس الخيمة ومناطق متفرقة في الشارقة، وكانت متوسطة على طريق خورفكان ـ دفتا وجبل علي في دبي وعلى الطويين والهيل ومربح بالفجيرة، ووادي اصفني ودفتا برأس الخيمة

وشارع الإمارات ومحافز ودبا الحصن وكلباء ومليحة والبطائح في الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على فلج المعلا بأم القيوين وعلى المنامة في عجمان والفقع بمدينة العين، وعلى شارع الوطن وغنتوت والفلاح في أبوظبي.

كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في دبي في جميرا وحتا والخوانيج وأم الشيف والليسيلي، وعلى ضاية والجزيرة الحمراء برأس الخيمة وثوبان والطويين في الفجيرة ومطار الشارقة الدولي والبداير والذيد وسهيلة ومليحة والمدام في الشارقة، وعلى دبا الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي ومسافي أذن برأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد وحقل زاكوم في أبوظبي والشويب بالعين، وعلى طريق ابوظبي ـ دبي، وعلى وأم القيوين.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وأماكن تجمع المياه، كما دعا إلى اتباع إرشادات القيادة الآمنة على الطرق السريعة.

فيما استمرت الأجواء الغائمة والغائمة جزئيا أحيانا اليوم خاصة في الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار متفرقة، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وكانت مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم غد "الجمعة" غائما جزئيا إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 9.2 درجات مئوية عند الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.





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