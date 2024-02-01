الأغذية والعقارات والرعاية الصحية تتصدر فعاليات «دبي التجاري» في فبراير

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات شهر فبراير الجاري، والتي تضم مجموعة واسعة من أشهر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات. وتشمل قائمة الفعاليات المقبلة مجموعة متنوعة من فعاليات القطاعات الحيوية بما فيها الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والعقارات، وغيرها.

وتقام هذا العام الدورة الثالثة والعشرون من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، والذي يحظى بمكانة عالمية مرموقة، بوصفه المنتدى الذي يشهد إطلاق أحدث التقنيات في مجال الطب المخبري، وذلك في الفترة من 5 إلى 8 فبراير. وستشهد نسخة هذا العام زيادة مساحة العرض نظراً لازدياد عدد الجهات العارضة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالدورات السابقة. وتشارك الجهات العارضة ضمن ثماني فئات مخصصة للمنتجات بما يشمل منتجات الاستخدام الواحد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتصوير، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات الطبية، والأدوية ومنتجات التغذية. كما يتضمن مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط لهذا العام 12 موضوعاً تغطي إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية والمناعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

«إيدك»

وينطلق مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك) في الفترة من 6 حتى 8 فبراير، ويعد هذا الحدث أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم، ومرجعاً معرفياً لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمهنيين في جميع أنحاء العالم. وتتمحور دورة هذا العام من المؤتمر حول التعليم ونقل الابتكار، بالإضافة إلى احتضان عددٍ من الأنشطة والفعاليات المتخصصة.



ومن أهم الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها دورة هذا العام فعالية ندوات القطاع، وهي منصة مخصصة للمعرفة والابتكار، والتي تتيح لأبرز مزودي الحلول وقادة الفكر تبادل المعارف والأفكار والرؤى التي تساهم في تطور القطاع. ويتضمن المؤتمر أيضاً «إيدك ستارت أب» و«إيدك ستارز» التي ستوفر مجموعة من التجارب المباشرة والقصص التحفيزية والأنشطة التفاعلية.

ويقام المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية، والذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، ويشهد مشاركة أكثر من 150 متحدثاً، على مدى أربعة أيام، يقدمون خلالها مجموعة مميزة من المحاضرات والعروض التقديمية، إضافة إلى ورش العمل والجلسات التعليمية والتفاعلية، التي تشمل علاج الأورام التداخلي، والانصمام، وأمراض الشرايين الطرفية، والتعامل مع السكتة الدماغية، وتمدد الأوعية الدموية، وغيرها.

«بريك بلك»

وينعقد مؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط» أضخم فعالية لقطاع شحن البضائع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة في الفترة من 12 إلى 13 فبراير. ويمثل هذا المؤتمر منصة استثنائية ونقطة تواصل لأكثر من 2.000 شركة على امتداد سلسلة توريد القطاع الصناعي، كما يستقطب صناع القرار وأصحاب المشاريع من جهات مختلفة تشمل الجهات الحكومية والخاصة، ويستضيف مؤتمراً بارزاً يستمر لمدة يومين.

«جلفود»

ويتصدر معرض «جلفود» قائمة أبرز فعاليات النصف الثاني من شهر فبراير، حيث يقام في الفترة من 19 إلى 23 فبراير. ويعتبر هذا الحدث السنوي الأكبر والأكثر تأثيراً في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أهم الفعاليات الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى غرار النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورة العام الماضي ستشهد دورة عام 2024 مشاركة أوسع، مع عرض مجموعة أكبر من المنتجات والابتكارات في قاعات المعرض الممتدة على مساحة أكثر من مليون قدم مربع. ويستمتع زوار هذا المعرض بمجموعة مميزة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية الممتعة؛ مثل فعالية «توب تيبل» التي تضم نخبة من أشهر الطهاة العالميين الحائزين على نجمة ميشلان؛ و«فيم فوروورد» التي تستعرض سلسلة من القصص حول الطاهيات اللاتي أحدثن نقلة نوعية في مجال الطهي؛ و«جلفود إنسباير»، حيث يجتمع قادة الفكر ورواد الأعمال والمؤثرين في عالم الطهي ويناقشون مواضيع مثل التجارة الإلكترونية وكيفية تحقيق صفر نفايات. كما يحظى الزوار بفرص الإطلاع على مستقبل القطاع من خلال فعالية «فود فيرس»، وتجربة التطبيقات العملية للميتافيرس، من خلال مجموعة من ورش العمل بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات البلوك تشين والتكنولوجيا العميقة والرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة.

معرض العقارات الدولي

وينعقد معرض العقارات الدولي خلال الفترة من 27 حتى 29 فبراير، ويشكل منصة مرموقة تسلط الضوء على قطاع العقارات المتطور في دبي، وبعض الأسواق العقارية الرائدة حول العالم. ويعد المعرض أكبر فعالية من نوعها لبيع وشراء العقارات المحلية والعالمية في الشرق الأوسط، ووجهة متكاملة للمشترين والمستثمرين. كما يتيح للزوار زيارة أجنحة الدول المشاركة في المعرض، والتعرف على أحدث العروض العقارية الرائدة في السوق من المطورين الإقليميين والعالميين مباشرة. ويبرز معرض «ميجا بروبرتي شو» كأحد أهم الفعاليات المميزة في دورة هذا العام، حيث يستعرض مطورو العقارات من دولة الإمارات أضخم العروض والصفقات العقارية.

مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية

ويقام «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» يومي 27 و 28 فبراير، تحت شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، حيث سيشهد المشاركون يومين حافلين بالمناقشات التفاعلية وتبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة الأسباب التي تجعل من الهيئات الاقتصادية قوى فاعلة ومؤثرة في التحول الإيجابي. كما يوفر المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف الاستراتيجيات المبتكرة والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون بين مختلف الأطراف.

وينعقد مؤتمر WCA العالمي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس، حيث يجتمع متخصصو الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء العالم في أكبر فعالية من نوعها من للشبكات اللوجستية في العالم. كما يحظى أصحاب الشركات والأعمال الذين يشاركون من أكثر من 150 دولة بفرصة فريدة لتطوير أعمالهم وتعزيز الوصول إلى أسواق جديدة.

«أفلييت وورلد دبي»

ويقام يومي 28 و29 فبراير أفلييت وورلد دبي، الفعالية الأبرز عالمياً لاجتماع ولقاء أفضل شركات التسويق بالعمولة (الأفلييت) ورواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية حول العالم. وتجمع الفعالية أكثر من 5.500 خبير ومتخصص في هذا المجال لمدة ثلاثة أيام مكثفة من التواصل والتعلم وتبادل الخبرات. كما سيقوم نخبة من الخبراء في هذا المجال بتقديم سلسلة قيمة من العروض التقديمية والنصائح الاستراتيجية ودراسات الحالة الواقعية.

وتعكس أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لشهر فبراير الدور الحيوي للمركز كمساهم رئيسي في تعزيز سياحة الأعمال والتجارة، ودوره كمنصة عالمية للأعمال والتواصل والابتكار عبر مختلف القطاعات.





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