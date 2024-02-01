3.6 مليارات درهم أرباح «بروج» في 2023

أعلنت «بروج بي ال سي»، عن تحقيق أداء قوي خلال الربع الأخير من عام 2023، مسجلةً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 1.05 مليار درهم، ليصل إجمالي صافي أرباحها خلال العام الماضي إلى 3.6 مليارات درهم.

وواصلت الشركة زخم أدائها القوي، حيث حققت زيادةً بنسبة 2% على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الأخير لعام 2023، وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي في الأرباح الفصلية للشركة.

ويمثل تركيز «بروج» على تحسين أدائها التشغيلي والتجاري حافزاً رئيسياً وراء نجاحها في تحقيق نتائجها القوية في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق.

وانخفضت التكاليف خلال الربع الأخير بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما ساهم «برنامج تعزيز القيمة»، الذي يركز على تحسين الإيرادات ورفع كفاءة إدارة التكاليف بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات الانخفاض الحاصل في الأسعار العالمية وتراجع الطلب خلال العام الماضي.

ونجح «برنامج تعزيز القيمة» الطموح في تحقيق أثر مالي إيجابي بقيمة 2.2 مليار درهم، متجاوزاً بذلك هدفه الأولي لعام 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم ومستهدفه المُعدل بقيمة 1.8 مليار درهم.

وعلى خلفية الأداء المرن للشركة المدعوم بمستويات السيولة المرتفعة والتدفقات النقدية القوية، تعتزم إدارة بروج تخصيص توزيعات نقدية إجمالية بقيمة 15.9 فلس للسهم الواحد للسنة المالية 2024، وهو ما يعكس تحقيق عائد أرباح قوي بنسبة 6.6%.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: «لقد أكدت شركة بروج على مدار الـ 12 شهراً الماضية مدى مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز التحديات وظروف السوق إلى جانب تحقيق أداء متميز، بفضل علامتها التجارية القوية وإمكاناتها الفنية المتطورة وأدائها التشغيلي المتميز وحجم أعمالها المتنامي».

وأضاف: «لقد لعب الأداء التشغيلي المتميز دوراً محورياً في نمو الإيرادات وصافي أرباح الشركة، مدعوماً بالنتائج الممتازة المحققة عبر 'برنامج تعزيز القيمة'، والذي نجح في تجاوز أهدافه المحددة. وستواصل بروج التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف دون المساومة على معايير السلامة، والتركيز على ابتكار منتجات جديدة ذات مستوى متطور وجودة عالية، مع الالتزام بتحقيق قيمة كبيرة لصالح المساهمين والشركاء الاستراتيجيين».

وأكد أن «بروج» تتطلع إلى المستقبل برؤية طموحة، وستواصل الشركة تعزيز مرونتها وقدرتها على التأقلم مع متغيرات وديناميكيات السوق وتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

وتابع: «ستستمر 'بروج' في التركيز على تطوير منتجات نوعية مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية عبر محفظة منتجاتها، جنباً إلى جنب مع تحقيق قيمة كبيرة مع مواصلة العمل على تعزيز مكانتها الرائدة في السوق. وتُحرِز الشركة تقدماً في تنفيذ مشروعها الاستراتيجي»بروج 4«، والذي يُعد بمثابة ركيزة أساسية في ترجمة طموحات نمو الشركة، لاسيّما في القطاعات عالية النمو، وداعماً لتطوير حلول مستدامة تلبي احتياجات العملاء في هذا المجال».

وأشار إلى أنه انطلاقاً من سجلها القوي في توزيع الأرباح، تعلن شركة بروج عن تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 4.8 مليارات درهم «1.3 مليار دولار» للعام 2024، مما يعكس التزامها تجاه المساهمين بتحقيق قيمة كبيرة ومستدامة على مدار دورات السوق المختلفة.

الربع الأخير

وحققت الشركة خلال الربع الأخير 2023 إيرادات بقيمة 5.5 مليارات درهم، دون أي تغيير حاصل مقارنةً بالربع السنوي السابق، وبانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي بفعل تراجع مستويات الطلب العالمي مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت التكاليف بنسبة 16% خلال الفترة ذاتها.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.05 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2023، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى خفض التكاليف من خلال «برنامج تعزيز القيمة».

وحققت الشركة زيادةً في صافي أرباحها بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، مما يعكس مرونة الشركة القوية رغم استقرار أسعار منتجات البولي أوليفين دون تغيير على نطاق واسع.

كما سجّلت الشركة هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40% بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى تحسن كفاءة العمليات التشغيلية ونجاح استراتيجيتها في خفض التكلفة.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية حيث بلغ 88%، مع تدفقات نقدية مُعدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.9 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 9% على أساس ربع سنوي.

وحققت «بروج» خلال الربع الأخير من عام 2023 زيادةً في الإنتاج بنسبة 2% على أساس سنوي، وتمكّنت كذلك من خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 17% لكل طن على أساس سنوي.

نتائج العام

وسجلت الشركة خلال السنة المالية 2023 إيرادات بقيمة 21.3 مليار درهم، وأرباحاً مُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8 مليارات درهم.

وبفضل التنفيذ الناجح لبرنامج تعزيز القيمة، انخفضت التكاليف خلال العام الماضي بنسبة 12%، بينما استقر صافي ربح الشركة عند 3.7 مليارات درهم، متأثراً بالانخفاض الملحوظ في متوسط أسعار البيع بنسبة 16% على خلفية انخفاض الطلب العالمي على منتجات البولي أوليفين مقارنة بالمستويات الاستثنائية العالية في عام 2022، وقد تم تعويضه جزئياً بنمو حجم المبيعات الإضافية بنسبة 1% ليصل إلى 5.1 ملايين طن.

وانعكست النتائج التشغيلية المتميزة إيجابياً في تحسين أداء الشركة طوال العام الماضي، حيث حققت شركة بروج معدلات إنتاجية عالية بلغت 101% في إنتاج البولي إيثيلين و97% في إنتاج البولي بروبيلين، مما يمثّل زيادة كبيرة مقارنةً بمستويات العام 2022.



وشكلت الحلول عالية القيمة المخصصة لقطاع البنية التحتية ما نسبته 39% من إجمالي حجم مبيعات الشركة خلال العام 2023، مما يُبرز مكانة الشركة الرائدة في أسواق النمو الرئيسية.

إنتاجية عالية

وحققت شركة بروج، التي تدير منشآت تصنيعية متطورة في مجمع الرويس الصناعي، أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم، معدلات إنتاجية عالية خلال الربع الأخير من عام 2023 بلغت 112% في إنتاج البولي إيثيلين و99% في إنتاج البولي بروبيلين. وساهم ذلك في زيادة حجم الإنتاج الإجمالي بنسبة 6% خلال عام 2023، رغم توقف العمليات نتيجة الصيانة الدورية الشاملة الناجحة المخطط لها في مصنع بروج 2.

ولعب برنامج بروج لتعزيز القيمة دوراً محورياً في تمكين الشركة من تسجيل نمو قوي في إيراداتها وصافي أرباحها خلال الربع الأخير والعام الماضي بأكمله.

وتخطى هذا البرنامج الاستراتيجي هدفه المنشود محققاً أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 2.2 مليار درهم، متجاوزاً هدفه الأولي الذي تم تحديده في بداية العام 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم وكذلك مستهدفه المُعدل الذي تم تحديده في الربع الثالث 2023 بقيمة 1.8 مليار درهم. ونتيجةً لذلك، لا تزال شركة «بروج» تتمتع بمرونة عالية تمكّنها من تجاوز الظروف المتغيرة في السوق.

وتواصل «بروج» المضي قدماً نحو رفع طاقتها الإنتاجية من البولي إيثيلين، وذلك من خلال مشروع «بروج 4» التابع لشركة «أدنوك» و«بورياليس» والذي من المتوقع إنجازه بحلول عام 2025، حيث سيعزز الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً ليرتفع إجمالي هذه الطاقة إلى 6.4 ملايين طن.



ويشكل هذا المشروع الاستراتيجي محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق نمو مستدام، كما سيدعم محفظة منتجاتها المتنامية. وتواصل «بروج» جهودها المبذولة في استكشاف آفاق فرص التوسع والنمو في السوق الدولية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارتها.

وتماشياً مع التزام «بروج» بتحقيق أعلى درجات التميز التشغيلي، سيخضع مصنع بروج 3 بالإضافة إلى عمليات تزويد المواد الأولية المرتبطة به لأعمال صيانة شاملة مخطط لها في عام 2024. وستؤثّر أعمال الصيانة بشكل مؤقت على حجم إنتاج الشركة بنحو 500 كيلو طن خلال عام 2024.

وتُعد الاستدامة ركيزةً رئيسيةً ضمن أجندة المستهدفات الاستراتيجية التي تتبنّاها شركة بروج، وفي هذا الصدد، وقعت الشركة خمس اتفاقيات في الأسواق التي تخدمها، بهدف توسيع نطاق شبكتها لتشمل دعم البنية التحتية المخصصة لإعادة التدوير ومنظومة الاقتصاد الدائري، بجانب الاستثمار في الابتكار من أجل تطوير حلولها ومنتجاتها وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمستدامة المتطوّرة باستمرار على مستوى عملائها.

منتجات



وأطلقت شركة بروج، على مدار العام الماضي، مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما فيها حلول داعمة للاقتصاد الدائري ضمن محفظتها من منتجات التغليف المستدام، هذا بالإضافة إلى حلول جديدة في مجال البنية التحتية والتغليف المطوّر، بهدف الاستفادة من الطلب المتنامي على هذه القطاعات عالية النمو.

وتجدر الإشارة إلى أن منتجات شركة بروج المتميّزة يتم استخدامها على نطاق واسع في قطاعات البنية التحتية للطاقة المتجددة والتنقل المستدام والزراعة والتعبئة والتغليف المطوّر، حيث تقدم أثراً ملموساً ينعكس إيجابياً على المجتمعات ومجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات.

وستواصل بروج تركيز مبيعاتها على المناطق والأسواق عالية النمو، وكذلك القطاعات عالية القيمة بما في ذلك البنية التحتية والصناعات المرتبطة.

وجددت إدارة بروج توقعاتها بخصوص العلاوات السعرية عبر دورات السوق، مدعومةً بموقعها في الربع الأول من منحنى التكلفة، وحجم عملياتها الواسع عبر واحد من أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم، بالإضافة إلى تقنيتها المبتكرة Borealis Borstar® وقدراتها التنافسية في الأسواق الرئيسية عالية النمو وكذلك القطاعات عالية القيمة.





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