8 مليارات برميل تداولات قياسية لبورصة دبي للطاقة في 2023

حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً استثنائياً في أحجام التداول والتسليم الفعلي لعام 2023، معززة دور عقد عمان الآجل وأهميته كمؤشر سعري للنفط الخام في الأسواق الآسيوية وثالث أهم معيار لأسعار النفط الخام في العالم.

وشهدت بورصة دبي للطاقة في عام 2023 ارتفاعاً في كل من أحجام التداول لشهر التسليم ليصل إلى 8 مليارات برميل، مقارنة بـــ 752 مليون برميل في عام 2022، وأحجام التسليم الفعلي التي وصلت إلى 210 ملايين برميل، مقارنة بـ 181 مليون برميل في عام 2022، محققة بذلك أعلى مستوى منذ 2018 على جميع الأصعدة.

والأداء المتميز لبورصة دبي للطاقة خلال الأعوام الأخيرة إلى تعزيز مكانتها عالمياً، حيث يساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007.

وقال رائد السلامي المدير العام لبورصة دبي للطاقة: "كان عام 2023 حافلاً بالمتغيرات الإيجابية والإنجازات البارزة في الأداء العام للبورصة والشراكات الاستراتيجية التي ستسمح لنا باستكمال تطوير خدماتنا وتعكس هذه الأرقام اليوم قيمة بورصة دبي للطاقة وأهمية العقد الآجل لخام عمان في استكشاف أسعار النفط في المنطقة، وفي تقديم فرص التحوط للعملاء.. ومع بداية العام الجديد، نحن متمسكون بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي على الرغم من التغيرات المستمرة في مجال الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونتطلع إلى مواصلة تحديد معايير جديدة للتميز وتوفير أفضل الحلول لعملائنا."

وتشمل الإنجازات البارزة لبورصة دبي للطاقة في عام 2023 خطوات مهمة مثل تحقيق تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التبادل منذ التأسيس، وإجمالي تداول يتجاوز 20 مليار برميل.

وعقدت البورصة مؤخراً، في بداية هذا العام، شراكة استراتيجية مع مجموعة تداول السعودية، مما يساهم في تعزيز خبراتها وإمكانيات نموها، ويفتح الأفاق لفرص جديدة ومتنوعة.





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