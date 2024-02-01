بعد وداع كأس آسيا.. كوبر يمنح عمر السومة «قبلة الحياة»

ناقش هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري، مصير عمر السومة، مهاجم المنتخب، الذي تراجع مؤخرًا عن قراره باعتزال اللعب الدولي.

وكان السومة أعلن اعتزاله لشعار نسور قاسيون حينما فوجئ باسمه خارج القائمة التي أعلن عنها كوبر لخوض غمار بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ولكن بعد عبور دور المجموعات من البطولة القارية، وضرب موعدٍ مع إيران في دور الـ 16، قرر ابن مدينة دير الزور التراجع عن قراره السابق، وشدد السومة على أنه رهن إشارة المنتخب السوري، معبرًا عن استعداده لاستكمال مشوار كأس أمم آسيا في صفوف نسور قاسيون.

ولم يتراجع كوبر بدوره عن قراره بعدم توجيه الدعوة إلى ابن الـ 34 عامًا، فخاض مواجهة إيران بدونه حتى الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، وسُئل المدرب الأرجنتيني مجددًا عن مصير السومة بعد انتهاء مباراته ضد إيران على أرضية استاد خليفة بن عبدالله، وتوديعه للبطولة القارية.

وأكد كوبر في إجابةٍ مقتضبةٍ نقلها: "الباب مفتوحٌ أمام كل اللاعبين"، وأكمل فيما يتعلق بصاحب القميص رقم 9 تحديدًا، "إن استبعاده في فترةٍ ما لا يعني الاستبعاد النهائي عن صفوف المنتخب السوري".

وسيتعين على السومة الانتظار حتى مارس المقبل لمعرفة فيما إذا كان كوبر على استعدادٍ لاستدعائه مجددًا إلى نسور قاسيون.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب السوري مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث سيلتقي بميانمار ذهابًا وإيابًا.

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