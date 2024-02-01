أهم مباراة في حياتي.. عمر خريبين يكشف سبب خروجه من مواجهة إيران

فسّر عمر خريبين هدّاف المنتخب السوري، خروجه كبديلٍ خلال الدقيقة الـ 87 من موقعة دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وكان استاد عبد الله بن خليفة، شهد تحديًا عصيبًا للمنتخب السوري أمام المنتخب الإيراني، وكان خريبين قد أفلح في ترجمة ركلة جزاءٍ احتُسبت لصالح نسور قاسيون في الدقيقة الـ 64، ليفرض التعادل بنتيجة 1-1 مع تيم ملي.

ولم يكن صاحب القميص رقم 7 حاضرًا لخوض الشوطين الإضافيين، أو تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لإيران بنتيجة 5-3، وتحدّث ابن العاصمة دمشق عن مغادرته لأرضية الملعب كبديلٍ، فاكتفى بالقول، "لم أكن قادرًا على إكمال المباراة بسبب الضغط".

واعترف خريبين بأن "مواجهة إيران كانت أهم مباراةٍ في حياتي مع المنتخب السوري"، ويرى ابن الـ 30 عاما بأن نسور قاسيون "لعبوا مباراةً جيدةً للأمانة أمام خصمٍ قويٍ يضم أقوى اللاعبين على مستوى القارة الآسيوية".

وواصل خريبين، "ودّعنا بركلات الترجيح، فلا يمكن القول بأننا خسرنا هذه المباراة لأننا خسرنا بركلات الترجيح".

وسُئل خريبين عن النقص العددي الذي عاناه المنتخب الإيراني منذ الدقيقة الـ 91 على خلفية إشهار البطاقة الحمراء في وجه مهدي طارمي.

وأجاب نجم نادي الوحدة الإماراتي، "لم نستطع استغلال الطرد، والطرد لم يؤثر عليهم، استطعنا الاستحواذ على الكرة، ولكننا لم نسجل".

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