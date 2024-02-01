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اجتماع حاسم مع مانشيني بعد «لقطة المغادرة» (فيديو)

2/1/2024 2:21:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استنكر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصرّف روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، خلال قمة دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وكان الأخضر يخوض موقعةً من العيار الثقيل ضد المنتخب الكوري الجنوبي، حيث أسفر الشوطان الأصليان والإضافيان عن تعادلهما بنتيجة 1-1.

ولم تكن ركلات الجزاء الترجيحية قد انتهت بعد بين الطرفين حينما رصدت كاميرات النقل التلفزيوني نهوض مانشيني، ومغادرته للملعب، وفي تصريحاتٍ مقتضبةٍ نقلتها آنذاك قناة "سكاي نيوز عربية" التلفزيونية، اعتذر المدرب الإيطالي عن خروجه المبكر من الملعب.

وبرر مانشيني، "لم أتعمد الخروج من الملعب.. اعتقدت بأن ركلات الجزاء الترجيحية قد انتهت.. لم يكن سلوكي دليلاً على عدم احترامي لأي شخصٍ".

إلا أن المسحل علّق على الحادثة مؤكداً، "لا نقبل تصرفه.. نشعر بالرضا التام عن العمل الفني للمدرب، ولكننا سنبحث التصرفات ونقيّمها".

ووعد "سنجتمع مع المدرب، وسنعرف ما الذي حصل".

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حديثه منوها، "يحق له (مانشيني) توضيح وجهة نظره، وسنرى بعدها الإجراء المناسب".


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