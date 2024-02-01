الطقس: أجواء شديدة البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة, وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى
شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة, ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة, ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية
معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.
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