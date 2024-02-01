الطقس: أجواء شديدة البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة, وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى

شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة, ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة, ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية

معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.