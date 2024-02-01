جهود مستمرة للضغط على المانحين من أجل استئناف دعمهم " للأونروا" جوناثان كتاب: وقف الدعم عن "الأونروا" هو مخالف لقرار محكمة العدل الدولية 01/30/2024 - 14:57 عمان نت - هديل البس

بعد ارتفاع عدد الدول المانحة إلى 15 دولة، جمدت تمويلها لوكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" من بينهم 6 دول تعد من كبار الدول المانحة، تستمر الجهود في مواجهة هذا التصعيد، بهدف الضغط على المانحين لاستئناف دعمهم لما له من تبعات خطيرة على الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

في ظل تصاعد هذه الأزمة يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء اجتماعا لكبار مانحي وكالة أونروا في نيويورك، لإقناع المانحين بمواصلة دعم الوكالة الدولية.

ولضرورة استمرار الدعم الدولي لـ "الأونروا"، يشدد الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ، أمس ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم (الأونروا)، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي.

كما انتقدت مقررة أممية بارزة تعليق عدة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقالت إنه انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.

وتشير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت "السماح بمساعدات إنسانية فعّالة" لسكان قطاع غزة، وبالتالي فقرار تلك الدول بمثابة "عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية".





" الأونروا" في خطر



نتيجة لهذا القرار، يترتب على وكالة "الأونروا" عدم تلقي تمويل يغطي 46% من ميزانيتها، سواء للخدمات الأساسية مثل المدارس والمرافق الطبية، أو للخدمات الطارئة مثل الاستجابة لحالات الطوارئ في غزة وسوريا، مما قد يعرض الوكالة لخطر توقف عملياتها في غضون أسابيع، وفقا لتصريح المتحدثة باسم "الأونروا" في الأردن، تمارا الرفاعي.

وحول الدول التي قامت بإيقاف التمويل لوكالة الأونروا يقول خبير القانون الدولي المحامي جوناثان كتاب، إن وقف الدعم عن "الأونروا" هو مخالف لقرار محكمة العدل الدولية،

وعليها محاسبة الدول التي قطعت التمويل عن الأونروا كونها أصبحت شريكة في حرب الإبادة.

فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل و"الأونروا"، يصف كتاب هذه العلاقة بالغريبة منذ تأسيس الوكالة،

إذ ترى إسرائيل وجود الأونروا بوصفها وسيلة لتخفيف المسؤوليات الملقاة على عاتقها كدولة محتلة وفقا للقانون الدولي، وجاءت الأونروا لتوفير المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم للاجئين الذين يعيشون تحت الاحتلال.



ومن ناحية أخرى، تعارض إسرائيل وجود الأونروا، خاصة من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف وحلفائها في الولايات المتحدة، باعتبار أن الهدف الأساسي لتأسيس الأونروا كان علاج الوضع الإنساني للنازحين حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وتعترض إسرائيل على هذا الهدف بشكل قاطع، حيث تفضل أن ينسى الاجئين في دول الشتات فكرة العودة إلى فلسطين.

في أعقاب حرب عام ١٩٤٨ ، تأسست الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار عام 1950.

ونظرا لعدم حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2023.





بقاء " الأونروا" يحافظ على القضية



تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي تقرر فيه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة.

استاذة العلوم السياسية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر، تشير في حديث لراديو البلد، إلى أن الهدف من وجود وكالة أونروا هو حماية حق اللاجئ الفلسطيني وضمان عودته، وأن دورها في الحفاظ على جودة القضية الفلسطينية لا زال حيويا، خاصة فيما يتعلق بحقهم في التعويض عن الأحداث التي وقعت في عام 1984.

وتؤكد جبر أن الهدف من الضغوطات المالية على الأونروا من قبل الولايات المتحدة والدول وحلفاؤها هو إلغاء صفة اللجوء للفلسطينيين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها، موضحة أن إنهاء وجود الأونروا يعد أسرع وسيلة للتخلص من هذه الحقوق.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · استاذة علوم سياسية وباحثة في الشأن الفلسطيني توضح مدى قانونية تعليق بعض الدول لتمويلها " للأونروا "

لم يكن الحديث عن قطع التمويل عن الأونروا

جديدا حيث قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا عام 2018، وقف التمويل كليا عن (أونروا)، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا بعدم الاعتراف بوجود القضية أساسا.

حيث

قررت إدارة ترامب مطلع 2018 تخفيض الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة للوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا، لم تقدم منها للعام الجاري إلا 60 مليونا فقط، وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل سابقا ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما يؤثّر جذريا على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.





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