4 إصابات بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، مع ثلاثة حوادث نتج عنها أربع إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية .
وبحسب التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، فإن حادث تدهور مركبة وقع على طريق مادبا عمان، نتج عنه إصابة شخص، حيث عملت كوادر الدفاع المدني على نقل المصاب إلى مستشفى النديم الحكومي، وحالة المصاب متوسطة.
وأشار الى أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق وادي عربة باتجاه عمان نتيجة للتتابع القريب، نتج عنه 3 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وكما وقع حادث تدهور مركبة في وادي عربة بمنطقة الصافي دون أي إصابات تذكر.
وأظهر التقرير أن الحوادث المذكورة كانت بسبب ارتكاب مخالفات خطيرة مثل تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم ترك مسافة أمان كافية، إضافة إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وبين أنه جرى ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كيلو مترا في الساعة على طريق محددة السرعة فيه عند 90، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 192 على شارع محددة السرعة فيه عند 90.
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