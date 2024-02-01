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4 إصابات بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة

2/1/2024 2:11:43 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، مع ثلاثة حوادث نتج عنها أربع إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية .
وبحسب التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، فإن حادث تدهور مركبة وقع على طريق مادبا عمان، نتج عنه إصابة شخص، حيث عملت كوادر الدفاع المدني على نقل المصاب إلى مستشفى النديم الحكومي، وحالة المصاب متوسطة.
وأشار الى أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق وادي عربة باتجاه عمان نتيجة للتتابع القريب، نتج عنه 3 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وكما وقع حادث تدهور مركبة في وادي عربة بمنطقة الصافي دون أي إصابات تذكر.
وأظهر التقرير أن الحوادث المذكورة كانت بسبب ارتكاب مخالفات خطيرة مثل تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم ترك مسافة أمان كافية، إضافة إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وبين أنه جرى ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كيلو مترا في الساعة على طريق محددة السرعة فيه عند 90، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 192 على شارع محددة السرعة فيه عند 90.

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