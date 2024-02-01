Thursday, 01 February 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنطونوف: واشنطن لا تريد حلا سريعا في أوكرانيا

2/1/2024 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تسليم الولايات المتحدة كييف قنابل موجهة، يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول رغبة واشنطن في التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا.


وقال أنطونوف في حديث صحفي: "تصريحات المسؤولين الأمريكيين غير المسؤولة وإعلانهم عن دفعة جديدة من القنابل الموجهة في طريقها إلى الجبهة، تنفي في الواقع أي تأكيدات من البيت الأبيض للرغبة في تحقيق نهاية سريعة للنزاع، بل تشير تصرفات الإدارة الأمريكية إلى إطالة أمد احتضار نظام كييف، حتى ولو كان ذلك يعني وقوع خسائر جديدة بين المدنيين في روسيا وأوكرانيا".
ووصف أنطونوف "تحرك السلطات الأمريكية بأنه نوع من رد الفعل على الهجوم الإرهابي الذي شنه البلطجية الأوكرانيون الذين أسقطوا مؤخرا طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية بصواريخ باتريوت الأمريكية".


وتابع: "بدلا من الاعتراف بالجريمة المروعة التي ارتكبها عملاؤها، ترسل لهم الولايات المتحدة أسلحة فتاكة. وليس بالأقوال بل بالأفعال، تحرض واشنطن وكلاءها على ارتكاب فظائع جديدة".

RT

MENAFN01022024000208011052ID1107795113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث