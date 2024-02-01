أنطونوف: واشنطن لا تريد حلا سريعا في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تسليم الولايات المتحدة كييف قنابل موجهة، يتعارض مع أي تصريحات أمريكية حول رغبة واشنطن في التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا.



وقال أنطونوف في حديث صحفي: "تصريحات المسؤولين الأمريكيين غير المسؤولة وإعلانهم عن دفعة جديدة من القنابل الموجهة في طريقها إلى الجبهة، تنفي في الواقع أي تأكيدات من البيت الأبيض للرغبة في تحقيق نهاية سريعة للنزاع، بل تشير تصرفات الإدارة الأمريكية إلى إطالة أمد احتضار نظام كييف، حتى ولو كان ذلك يعني وقوع خسائر جديدة بين المدنيين في روسيا وأوكرانيا".

ووصف أنطونوف "تحرك السلطات الأمريكية بأنه نوع من رد الفعل على الهجوم الإرهابي الذي شنه البلطجية الأوكرانيون الذين أسقطوا مؤخرا طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية بصواريخ باتريوت الأمريكية".



وتابع: "بدلا من الاعتراف بالجريمة المروعة التي ارتكبها عملاؤها، ترسل لهم الولايات المتحدة أسلحة فتاكة. وليس بالأقوال بل بالأفعال، تحرض واشنطن وكلاءها على ارتكاب فظائع جديدة".

RT