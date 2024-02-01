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بالفيديو.. شجار عنيف بين النواب داخل برلمان جزر المالديف

2/1/2024 2:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو لإشكال كبير وقع داخل مجلس النواب في جزر المالديف، تطوّر إلى عراك بالأيدي وتضارب بين عددٍ من النواب.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، فإنّ الإشكال حصل بين بعض النواب في جزر المالديف، بسبب رفض المعارضة منح الثقة للحكومة الجديدة في البلاد .

لبنان 24


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