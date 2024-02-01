بالفيديو.. شجار عنيف بين النواب داخل برلمان جزر المالديف
التاريخ
2/1/2024 2:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو لإشكال كبير وقع داخل مجلس النواب في جزر المالديف، تطوّر إلى عراك بالأيدي وتضارب بين عددٍ من النواب.
وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، فإنّ الإشكال حصل بين بعض النواب في جزر المالديف، بسبب رفض المعارضة منح الثقة للحكومة الجديدة في البلاد .
لبنان 24
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