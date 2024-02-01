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أسعار بيع وشراء الذهب بالأردن اليوم الخميس

2/1/2024 2:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا، 41.4 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 39.7 دينارًا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.9 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 33.9 دينارا للشراء منهم .




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