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الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا من بيت لحم

2/1/2024 2:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 28 فلسطينيا من محافظة بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 فلسطينيا من قرية حوسان، وهم: محمد طارق شوشة وشقيقه قصي، وياسر سباتين، ومحمد جميل حمامرة، وتيسير زعول، وسامي شوشة وابنه محمد، وزكي تيسير زعول، وأحمد زعول، وإسماعيل زعول، ومحمد نشأت حمامرة، ومحمد محمود حمامرة ووالده، وإدريس شوشة وابنه رائد، ومحمد نمر سباتين وابناه ميراس وأمير، ومحمود نعيم حمامرة، وعماد يحيى حمامرة، وحمزة يوسف زعول، ومحمد رائد حمامرة، وعبد الرحمن سفيان سباتين، ومحمد عاطف حمامرة، ومحمد باسم حمامرة وشقيقه أحمد، ورايان يوسف سباتين.


وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني إبراهيم علي صباح من بلدة تقوع، وسلمت الفلسطيني محمود عماد عابدة من بلدة الدوحة بلاغا لمراجعة مخابراتها.


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