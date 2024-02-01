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الأرصاد: موجة صقيع تشهدها المملكة الليلة القادمة

2/1/2024 2:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس وتستمر لغاية مساء السبت لتكون درجات الحرارة متدنية مع تساقط الأمطار وحبات البرد.
وقالت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" إن موجة الصقيع سيستمر تأثيرها الليلة ولغاية فجر غداً في أغلب مناطق المملكة، محذرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
وأكدت أن الأجواء غداً الجمعة ستكون باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أماكن عدة من المملكة وتكون غزيرة على فترات في وسط وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد
ونوهت أن منطقة رأس منيف في عجلون شهدت تساقط خفيف للثلوج خلال الليلة الماضية ومن المتوقع أن تشهد الجبال الجنوبية العالية هطول زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود، ومع ساعات الليل تخف شدة الهطول بوجه عام وستكون الرياح غربية نشطة السرعة.




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