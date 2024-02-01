روسيا تسلم الأردن مطلوبا لديها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلمت إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول في الأردن) مطلوبا أردنيا للسلطات القضائية الأردنية من موسكو، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية.
ووفق التفاصيل التي نشرها موقع "روسيا اليوم"، الخميس، فإن المواطن الأردني مدرج على قائمة المطلوبين دوليا بتهمة ارتكاب جريمة "هتك عرض" بحق قاصر كان قد ارتكبها في عام 2017، وصدر بحقه قرار قضائي أردني بالقبض عليه في عام 2021 قبل أن يفر إلى خارج البلاد.
وأشارت الداخلية الروسية إلى تسليم المطلوب للإنتربول في الأردن بإيعاز من مكتب المدعي العام في روسيا، حيث قام الإنتربول الروسي بتتبع تحركات المطلوب عبر الحدود وتم إثبات وجوده في مدينة فورونيج، واستجاب مكتب المدعي العام الروسي لطلب السلطات المختصة في الأردن، وتم اتخاذ قرار بتسليم المطلوب.
وبيّنت الداخلية الروسية بأن الجهات الأمنية الروسية سلمت المطلوب في مطار دوموديدوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو للجهات الأمنية الأردنية المختصة.
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