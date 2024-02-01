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روسيا تسلم الأردن مطلوبا لديها

2/1/2024 2:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلمت إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول في الأردن) مطلوبا أردنيا للسلطات القضائية الأردنية من موسكو، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية.
ووفق التفاصيل التي نشرها موقع "روسيا اليوم"، الخميس، فإن المواطن الأردني مدرج على قائمة المطلوبين دوليا بتهمة ارتكاب جريمة "هتك عرض" بحق قاصر كان قد ارتكبها في عام 2017، وصدر بحقه قرار قضائي أردني بالقبض عليه في عام 2021 قبل أن يفر إلى خارج البلاد.
وأشارت الداخلية الروسية إلى تسليم المطلوب للإنتربول في الأردن بإيعاز من مكتب المدعي العام في روسيا، حيث قام الإنتربول الروسي بتتبع تحركات المطلوب عبر الحدود وتم إثبات وجوده في مدينة فورونيج، واستجاب مكتب المدعي العام الروسي لطلب السلطات المختصة في الأردن، وتم اتخاذ قرار بتسليم المطلوب.
وبيّنت الداخلية الروسية بأن الجهات الأمنية الروسية سلمت المطلوب في مطار دوموديدوفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو للجهات الأمنية الأردنية المختصة.




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