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شاهد تساقط وتراكم خفيف للثلوج في المملكة

2/1/2024 2:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساقطت الزخات الثلجية الخفيفة، صباح اليوم الخميس، على لواء الشوبك وفي القادسية.

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية فيديو يبيّن تساقط الثلوج والتراكم الخفيف، في معان والطفيلة.


وتشهد المملكة أجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة في شمال ووسط المملكة، مع موجة صقيع يستمر تأثيرها الليلة ولغاية فجر غداً في أغلب مناطق المملكة.



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