سعر الثوم يصل اليوم الى ثلاثة دنانير ونصف في السوق المركزي للخضار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الثوم بين ثلاثة دنانير الى ثلاثة دنانير ونصف في ساحات السوق المركزي للخضار اليوم الخميس وفقا لما اكده مدير السوق كساب الشخانبة .
واستقرت اسعار غالبية الاصناف من الخضار وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشاً للكيلو ، وسعر الخيار بين 40 و 60 قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 20 و30 قرشا للكيلو
هذا وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 2826.481 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 92.473 طن.
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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