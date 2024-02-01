أسعار الذهب ترتفع مع المستثمرين رغم موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس بتاريخ 1 شباط، حيث تشبث المستثمرون بتفاؤلهم بشأن إمكانية فرض احتياطي الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة لاحقًا في العام, واستمر هذا الإحساس حتى بعد أن رفض البنك المركزي الأمريكي صراحة فكرة خفض الفائدة في مارس.
كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2,045.65 دولار للأوقية حتى الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش, وفي الجلسة السابقة يوم الأربعاء، وصلت هذه المعدن الثمين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين عند 2,055.89 دولار، لتغلق في النهاية بزيادة متواضعة بنسبة 0.1 في المئة, وشهدت عقود الذهب الأمريكية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المئة، لتستقر عند 2,063.20 دولار.
كذلك لم يثن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالابتعاد عن تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي، جنبًا إلى جنب مع موقفه الواضح ضد خفض الفائدة في الربيع، المستثمرين عن الاحتفاظ بتفاؤلهم, وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي بإسقاط إشارة طويلة الأمد إلى إمكانية زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض.
في حين تمكن مؤشر الدولار من الارتفاع بنسبة 0.2 في المئة, وفي الوقت نفسه، اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، لتستقر عند 3.9426 في المئة, وهذا التفاعل المعقد في ديناميات السوق يشير إلى أن سوق الذهب مرتبطة بشكل دقيق بتوقعات المستثمرين وتصوراتهم حول تحولات السياسة النقدية المستقبلية.
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