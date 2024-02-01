إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم
التاريخ
2/1/2024 1:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، الخميس، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.
ومن المقرر أن يعلن العجلوني النتائج ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي في مركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
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