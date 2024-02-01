هل باستطاعة الدفاع الجوي الروسي إسقاط صواريخ خارقة ستسلمها الولايات المتحدة لأوكرانيا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد البنتاغون عزمه على تسليم كييف صواريخ GLSDB، بصفتها قذائف نفاثة فائقة الدقة، تطلقها راجمات الصواريخ HIMARS وM270 MLRS.



ويبلغ مدى عملها الأقصى 150 كلم، وعادة ما تطلق إلى مسافة 130 كيلومترا، وبمقدورها استهداف بطاريات المدفعية والحشود من الجنود والمستودعات والمطارات ومواقع المدرعات ومراكز القيادة المحصنة.

لكن لدى GLSDB نقطة ضعف حساسة جدا، وهي السرعة المنخفضة عند اقترابها من الهدف، الأمر الذي يمنح الدفاعات الجوية الروسية فرصة لإسقاطها.



ويشير العقيد المتقاعد والمحلل العسكري فيكتور بارانيتس إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية قادرة على تدمير صواريخ GLSDB، شأنها شأن "هيمارس" التي هدد الأوكرانيون بها، ومنظومات "بوك" و"بانتسير" و" تور" الروسية تعلمت تدميرها.



يذكر أن GLSDB عبارة عن قذيفة مجنحة بقطر صغير تطلق من المنصات البرية، ولها محرك ينفصل عن القذيفة بعد تسريعها في الجو. وتزن القذيفة 130 كيلوغراما. ويبلغ وزن رأسها القتالي الشديد الانفجار 90 كيلوغراما.

RT