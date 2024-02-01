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شجار بالطريق.. ينتهي بدهس سيدة في بريطانيا

2/1/2024 1:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هذه اللحظة المروعة التي يقوم فيها سائق دراجة نارية بدفع امرأة أرضًا، ثم يقود دراجته فوقها، فيما يتم تثبيت رجل آخر على حاجز في موقف حاد للغاية .

ويظهر الرجل الذي يقود الدراجة وهو يصرخ في وجه الزوجين، مع ترديد عبارة "أخرجا من مدينتي"، بينما يقوم بدفع المرأة أولًا إلى الأرض ثم يمسك بالثاني من ثيابه.
عندما وصل إلى الرجل، انطلقت سيارته بسرعة للأمام، مصطدمة بالسيدة المتضررة ودافعة بها عبر الرصيف أمامه.
بعد ذلك، يبدأ في تجاوزها عندما تتوقف أمام مجموعة من الحواجز بجوار الطريق الرئيسي في مدينة هال البريطانية.
في مشهد مرعب، يقوم الرجل المجنون بمهاجمة الرجل الآخر ، بينما بقيت المرأة محاصرة تحت عجلات الدراجة النارية.

لبنان 24


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