Thursday, 01 February 2024 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

2/1/2024 1:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّه مشغل مسيرة روسية عسكريا أوكرانيا عبر حقل للألغام إلى موقع القوات الروسية لتسليم نفسه لها، بعد إلقائه سلاحه وإعلانه الاستسلام بلغة الإشارة.
وقال مصدر عسكري روسي: "يحدث أن العسكريين الأوكرانيين يستسلمون ويتجهون نحونا رافعين أيديهم، ومؤخرا تم إرشاد عسكري أوكراني بمساعدة طائرة مسيرة نحو تجمّعنها، حيث ألقى سلاحه وأسرناه".


وأكد أن معاملة الأسرى في الجيش الأوكراني أسوء بكثير مما هو في الجيش الروسي، مشيرا إلى إسقاط قوات كييف مؤخرا طائرة "إيل-76" روسية كانت تحمل أسرى أوكرانيين فوق مقاطعة بيلغورود.


وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم القذائف العنقودية ويتجنب المواجهة.

RT

MENAFN01022024000208011052ID1107794962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث