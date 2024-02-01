مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّه مشغل مسيرة روسية عسكريا أوكرانيا عبر حقل للألغام إلى موقع القوات الروسية لتسليم نفسه لها، بعد إلقائه سلاحه وإعلانه الاستسلام بلغة الإشارة.
وقال مصدر عسكري روسي: "يحدث أن العسكريين الأوكرانيين يستسلمون ويتجهون نحونا رافعين أيديهم، ومؤخرا تم إرشاد عسكري أوكراني بمساعدة طائرة مسيرة نحو تجمّعنها، حيث ألقى سلاحه وأسرناه".
وأكد أن معاملة الأسرى في الجيش الأوكراني أسوء بكثير مما هو في الجيش الروسي، مشيرا إلى إسقاط قوات كييف مؤخرا طائرة "إيل-76" روسية كانت تحمل أسرى أوكرانيين فوق مقاطعة بيلغورود.
وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم القذائف العنقودية ويتجنب المواجهة.
RT
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