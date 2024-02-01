مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّه مشغل مسيرة روسية عسكريا أوكرانيا عبر حقل للألغام إلى موقع القوات الروسية لتسليم نفسه لها، بعد إلقائه سلاحه وإعلانه الاستسلام بلغة الإشارة.وقال مصدر عسكري روسي: "يحدث أن العسكريين الأوكرانيين يستسلمون ويتجهون نحونا رافعين أيديهم، ومؤخرا تم إرشاد عسكري أوكراني بمساعدة طائرة مسيرة نحو تجمّعنها، حيث ألقى سلاحه وأسرناه".



وأكد أن معاملة الأسرى في الجيش الأوكراني أسوء بكثير مما هو في الجيش الروسي، مشيرا إلى إسقاط قوات كييف مؤخرا طائرة "إيل-76" روسية كانت تحمل أسرى أوكرانيين فوق مقاطعة بيلغورود.



وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم القذائف العنقودية ويتجنب المواجهة.

RT