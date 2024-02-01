4 اصابات بـ 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعاملت الدوريات الخارجية مع 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة الماضية نتج عنها 4 اصابات .
وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق مادبا - عمان نتج عنه اصابة متوسطة ، وحادث تصادم آخر على طريق وادي عربة بين مركبتين نتج عنه 3 اصابات تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني وعللت سبب الحادث بالتتابع القريب .
كما تعاملت مع حادث تدهور لاحد المركبات على طريق وادي عربة ولم ينتج عنه اي اصابات .
وعللت اسباب الحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية تغيير المسرب بشكل مباشر وعدم ترك مسافة امان كافية اضافة الى عدم اخذ احتياطات السلامة اللازمة .
وضبطت الدوريات مركبة تسير بسرعة 90-183 على طريق الأزرق - الزرقاء ، كما ضبطت مركبة تسير بسير تصل الى 199 .
MENAFN01022024000208011052ID1107794961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.