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صندوق النقد: حركة الشحن تراجعت 30% في البحر الأحمر

2/1/2024 1:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن صندوق النقد الدولي، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.


وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة" مضيفا أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024".


وذكرت منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37 بالمئة في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

MENAFN01022024000208011052ID1107794960

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