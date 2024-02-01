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إصابة 9 أشخاص في حادث يتعلق بمادة مسببة للتآكل في لندن

2/1/2024 1:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شرطة لندن أن تسعة أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا أمس الأربعاء في حادث يتعلق بمادة مسببة للتآكل في كلابام بجنوب العاصمة البريطانية.

وذكرت الشرطة في بيان "تم نقل ثلاث ضحايا، وهم امرأة وطفلاها الصغيران، إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفة أن ثلاثة آخرين جميعهم بالغون نُقلوا إلى المستشفى بسبب إصاباتهم.

وأضاف البيان أن ثلاثة شرطيين نقلوا أيضا إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة. وأوضحت الشرطة أنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن.

وأفادت هيئة الإطفاء في لندن في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز بأنه "جرى استدعاء رجال الإطفاء إلى حادث كيميائي في شارع ليسار في كلابام".

وأضافت أن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن مادة مسببة للتآكل يعتقد أنها استخدمت في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


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