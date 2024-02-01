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نتانياهو: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن بأي ثمن

2/1/2024 1:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لن يوافق على اتفاق جديد محتمل لوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن "بأي ثمن"، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مساء الأربعاء.

وقال نتانياهو: "لدينا خطوط حمراء"، مكررا تصريحات سابقة بأن إسرائيل لن تنهي الحرب، ولن تسحب قواتها من قطاع غزة ولن تطلق سراح "آلاف الإرهابيين" من السجون الإسرائيلية مقابل صفقة رهائن.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أبلغ رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) ديفيد برنياع، وزراء حكومة الحرب يوم الإثنين بالملامح الرئيسية لاتفاق محتمل. ويشمل ذلك إطلاق سراح 35 رهينة من الإناث والمرضى والجرحى والمسنين في مرحلة أولى يتوقف فيها القتال لمدة خمسة أسابيع.

وسيتبع ذلك وقف إطلاق نار آخر لمدة أسبوع، سيحاول خلاله المفاوضون أيضا إطلاق سراح الشبان والرهائن، الذين تصفهم حماس بأنهم جنود.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن مسودة وقف إطلاق النار التي تم التفاوض عليها في باريس تنص على إطلاق سراح جميع المدنيين المختطفين من إسرائيل في البداية خلال وقف إطلاق النار المحتمل لمدة ستة أسابيع.

ووفقا للتقرير، سيتم إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل كل رهينة إسرائيلي. وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح من هم السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم ومن سيحدد ذلك.

وحتى مساء الأربعاء، لم ترد حركة حماس بعد على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لتايمز أوف إسرائيل. ومن المتوقع أن ترسل حماس ردها عبر قطر.


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