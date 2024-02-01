16.4 مليار درهم أرباح قياسية لبنك أبوظبي الأول 2023

حقق بنك أبوظبي الأول نتائج مالية قياسية على مستوى الربع الرابع، ومجمل السنة المالية 2023. وتعكس هذه النتائج استمرارية النمو المدروس لأعمال المجموعة وتحقيقها الإنجازات المتميزة على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث وصل صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة مع العام الماضي، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة.

وبلغت الإيرادات 27.8 مليار درهم، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة. وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار أمريكي).

كما ارتفعت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 5% مقارنةً مع العام الماضي لتصل إلى 484 مليار درهم، بمتوسط زيادة قدرها 8% على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما يتفوق على الأرقام المسجلة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مع تحقيق زيادة في الحصة السوقية عبر قطاعات الأعمال والأسواق المحلية والعالمية. كما ارتفعت الودائع بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي إلى 760 مليار درهم، مع نمو بنسبة 21% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وعلى ضوء هذه النتائج اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بإجمالي 7.8 مليارات درهم لعام 2023 بقيمة 71 فلساً للسهم الواحد، وهي أعلى توزيعات أرباح منذ عام 2020. وسيخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50% من صافي الأرباح لموافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في 5 مارس المقبل.

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، أن اقتصاد دولة الإمارات يُمثِّل قصة مُلهمة للنمو وتنويع الموارد، مع توطيد الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية في كافة الأسواق العالمية.

وقال سموّه: "تعزيزاً لمكانة بنك أبوظبي الأول الرائدة في دولة الإمارات وفي القطاع المصرفي في المنطقة، فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى إضفاء قيمة متميزة للمساهمين تزامناً مع دعمنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي مرموق، ومحور للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ووجهة تجارية مزدهرة".

وأضاف سموّه: "حقق بنك أبوظبي الأول أداءً استثنائياً خلال عام 2023، مرسخاً مكانته كأحد أكبر البنوك العالمية، مع ارتفاع مجموع الموجودات إلى 1.2 تريليون درهم، وتحقيق معدلات ممتازة للعائد على حقوق الملكية الملموسة، مما شكل تتويجاً لثلاث سنوات من النمو المتزايد في أعمال المجموعة".

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يسرني الإعلان عن هذه النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال عام 2023، مع تسجيل أرباح أعلى وعوائد نقدية أكبر لمساهمينا، وذلك للعام الثالث على التوالي".

وأوضحت الرستماني أن بنك أبوظبي الأول حرص على تنويع محفظة أعماله على الصعيد الدولي وعلى صعيد أنشطة الأعمال والمنتجات ومصادر التمويل وموارد الإيرادات، بالتزامن مع تقديم تسهيلات بأكثر من 125 مليار درهم من التمويل المستدام حتى اليوم؛ حيث ساهمت هذه الإنجازات الاستراتيجية في مواصلة تطوير الأعمال بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من المصادر الجديدة لإضفاء القيمة.

وأضافت: "لقد نجحنا في إنشاء منصة قوية تدعم النمو المستقبلي وتحظى بموقع مثالي يؤهلها لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق طموحات عملائنا، وهو ما يضعنا في مكانة تسمح لنا بمواصلة تحقيق النمو المربح والعوائد المستدامة لمساهمينا. ويصب تركيزنا الآن نحو ترسيخ موقع بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية مفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام".

بدوره قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "حقق البنك نتائج قوية للغاية حيث ارتفعت إيرادات المجموعة وصافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة مع استمرار نمو الأداء عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية".

وتابع كرامر: "حققنا هذه النتائج تزامناً مع الإدارة الفعالة لرأس المال والإدارة الرشيدة للتكاليف والحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة وتقديم العوائد الجذابة لمساهمينا". وأشار إلى أن البنك في وضع جيد يؤهله للاستفادة من الفرص المستقبلية بفضل محفظة أعماله القوية وقاعدة رأس ماله المتينة ومركز السيولة الرائد ومحفظة المخاطر عالية الجودة، مما يعزز تطلعات المجموعة الإيجابية لعام 2024 وما بعده.

تنويع قطاعات الأعمال

أظهرت نتائج عام 2023 أداءً قوياً في جميع قطاعات الأعمال الأساسية وكافة فئات العملاء. وحققت الخدمات المصرفية للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 35% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 12 مليار درهم (44% من إجمالي إيرادات المجموعة)؛ في حين سجلت الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية نمواً في العائدات بنسبة 38% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 6.9 مليارات درهم (25% من إجمالي إيرادات المجموعة). وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 3.8 مليارات درهم (14% من إجمالي إيرادات المجموعة)، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار درهم (4% من إيرادات المجموعة). وسجلت الإيرادات من العمليات الدولية نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.3 مليارات درهم، ممّا يعكس النشاط القوي لبنك أبوظبي الأول على المستوى العالمي.

الريادة الإقليمية في مجال الاستدامة

أصبح بنك أبوظبي الأول في مارس 2023 أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات ضمن المجموعة الأولى من القطاعات التي تشمل النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة. وفي نوفمبر 2023، قام البنك بتوسعة نطاق أنشطة خفض الانبعاثات لتتضمن خمسة قطاعات إضافية وهي الزراعة، والألمنيوم، والإسمنت، والعقارات التجارية، والفولاذ.

وتغطي الأهداف المجمعة للقطاعات الثمانية ما يعادل 90% من الانبعاثات التي يمولها بنك أبوظبي الأول للشركات، وتشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو المستدام للمجموعة.

ويلتزم بنك أبوظبي الأول بدعم عملائه في دول مجلس التعاون الخليجي في التحوّل إلى صافي الانبعاثات الصفري، وأعلن خلال مؤتمر الأطراف (COP 28) عن زيادة حجم التمويل المستدام الذي يقدمه إلى 500 مليار درهم، بحلول عام 2030، أي ما يعادل نصف قيمة التمويل المستدام المقدم من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ 1 تريليون درهم.





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