رئيس الدولة يمنح سفير فيتنام وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلّد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، سعادة مانه توان الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في جميع المجالات، مثمناً دور سعادة السفير في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سعادة مانه توان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، وبالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، مشيدا بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.





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