Thursday, 01 February 2024 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة يمنح سفير فيتنام وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

2/1/2024 1:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلّد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، سعادة مانه توان الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في جميع المجالات، مثمناً دور سعادة السفير في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سعادة مانه توان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، وبالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، مشيدا بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01022024000110011019ID1107794920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث