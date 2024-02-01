تاكسي دبي تضاعف عدد مركبات التاكسي في مطارات دبي بنسبة 100%

أعلنت شركة تاكسي دبي عن مضاعفة عدد مركبات التاكسي في مطارات دبي بنسبة 100%، وذلك من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة صديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع النمو المتزايد لأعداد المسافرين والزوار والفعاليات العالمية التي تشهدها الإمارة، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها لتلبية تطلعات المتعاملين والمجتمع.

وتعتبر خدمة تاكسي المطار مخصصة حصرياً للقادمين إلى مطارات دبي وميناء راشد، وتتيح مركبات تاكسي المطار لركابها الوصول إلى أي وجهة في دولة الإمارات على مدار الساعة، حيث يمكن للمتعامل عند الوصول لأي من مطارات إمارة دبي، طلب الخدمة التي توفرها الشركة عبر موظفين مؤهلين وعلى اتم الاستعداد للمساعدة في الوصول إلى الوجهة المطلوبة.

وبذلك تكون شركة تاكسي دبي أكبر الشركات المشغلة لمركبات الأجرة في دبي بحجم اسطول مركبات أجرة بلغ ما يقارب 5,566 مركبة، وبزيادة في حصتها السوقية في قطاع مركبات الأجرة إلى 45%.

أكبر مشغل لمركبات الأجرة

وأكد السيد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن

مضاعفة مركبات أسطول المطار

من 350 إلى 700 مركبة يأتي في إطار حرص تاكسي دبي على دعم خدمات مركبات الأجرة في المطار وزيادة عدد الرحلات بنسبة 30% ما يساهم في تقليل زمن الانتظار وسرعة توفير الخدمة للمسافرين، إضافة لسعي الشركة المستمر على تحسين وتطوير خدماتها لتلبي احتياجات وتطلعات متعامليها وتعزيز القدرة التشغيلية لتاكسي دبي على مواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين والطلب على مركبات الأجرة في مطارات الإمارة وتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية، ولا سيما أن "تاكسي دبي" توفر في مطارات دبي العديد من المركبات المجهزة بجميع وسائل الرفاهية كمركبات الليموزين والمركبات الكهربائية، وجميع المركبات يتم تنظيمها ومراقبتها من قبل مراكز التحكم في شركة تاكسي دبي لضمان عمليات نقل آمنة وسريعة للمتعاملين.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن التوسع في أسطول مركبات الشركة يؤكد الحرص على مواصلة الجهود نحو تعزيز المكانة الرائدة للشركة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وترسيخ دورها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة على مستوى الإمارة وبذلك تم زيادة الحصة السوقية للشركة من خلال مضاعفة الاسطول في مطارات دبي، وهو ما يشكل أيضا تأثير إيجابي على إيرادات الشركة.

المزود الحصري

من جانبه أشار أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة إلى أنه في ظل النمو المتزايد الذي يشهده مطار دبي الدولي في عدد المسافرين، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 88 مليون مسافر خلال عام 2024، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتزويد شركة تاكسي دبي باعتبارها المزود الحصري لخدمات تاكسي المطار، بعدد 350 لوحة مركبة، بهدف تعزيز قدرتها التشغيلية على مواكبة النمو والتطور السريع الذي تشهده مطارات دبي عبر تقديم خدمات نقل عالية المستوى.

وتُقدم تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة بأسطولها الكبير والصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمة التوصيل للشركات.





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