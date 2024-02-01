11.8 % نمو مبيعات «أدنوك للتوزيع» من الوقود في الإمارات والسعودية

أعلنت ((أدنوك للتوزيع))، الشركة المتخصصة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أبرز النتائج التشغيلية المبكرة التي حققتها خلال عام 2023، على أن يتم الإعلان عن النتائج المالية لعام 2023 في شهر فبراير 2024.

حيث سجلت الشركة ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 11.8% في كميات من الوقود المباعة على أساس سنوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية) - مع زيادة سنوية بنسبة 9.6% في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة حوالي 16.2% في مبيعات الوقود التجاري على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو مدفوعاً بانتعاش النشاط الاقتصادي في قطاع التنقل في المنطقة إلى جانب زيادة مساهمة عمليات الشركة في السعودية.

واستمرت الشركة في تسجيل نمو في قطاعي الوقود والتجزئة لترسي بذلك معايير جديدة في إطار التوسع محلياً ودولياً، كما حققت إنجازات ملحوظة في مجال تعزيز الاستدامة وترقية تجربة تسوق العملاء.

وواصلت الشركة توسعة شبكة محطاتها طوال عام 2023، حيث تجاوزت هدفها لافتتاح 25-35 محطة خدمة جديدة في 2023، بافتتاح 41 محطة خدمة جديدة في كل من الإمارات والسعودية ومصر، ليصل بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة في أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية العام منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية.

وتعزز حضور الشركة على الصعيد الدولي باستحواذها على حصة 50% من أعمال شركة ((توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م))، التي تشمل محفظة أعمال متنوعة تضم أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة ومتاجر تجزئة وأعمال وقود الطائرات وزيوت التشحيم.. وتم افتتاح أول 9 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في النصف الثاني من عام 2023 في مواقع استراتيجية في مصر توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات.

وخلال عام 2023، سجلت محطات خدمة أدنوك في الدولة 179.7 مليون معاملة وقود تجزئة، مما يعني خدمة حوالي 500.000 عميل يومياً. حققت أعمال التجزئة لغير الوقود في الشركة أداءً قوياً، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 12.9% على أساس سنوي، إلى جانب تحقيق أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة خلال أربع سنوات بلغ 24.7%.

وواصلت الشركة الاستثمار في حلول التنقل المستدام، وعملت على تسريع خطط تزويد محطاتها بنقاط شحن المركبات الكهربائية، حيث دشنت المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة بنهاية العام إلى أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها.