%32 نمو أعداد المسافرين إلى بربادوس من دول «التعاون» 2023

أعلنت هيئة السياحة الرسمية في بربادوس ((زوروا بربادوس Visit Barbados))، تسجيل نمو كبير بنسبة 32% في أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة و((دناتا)) في العام الماضي لاستقطاب مسافرين من المنطقة إلى تلك الدولة الكاريبية.

وتظهر أحدث الأرقام نمواً ملحوظاً في السفر إلى بربادوس من الإمارات والسعودية وقطر. وتشمل المواقع الشهيرة في الجزيرة، التي يقصدها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي، العاصمة بريدجتاون، والشواطئ ذات الشهرة العالمية التي تحيط بالساحلين الغربي والجنوبي، حيث يوجد العديد من الفلل الفاخرة وأماكن الإقامة في المنتجعات، والمطاعم الراقية والخيارات الترفيهية.

وكانت هيئة السياحة في بربادوس قد عينت ((دناتا لخدمات التمثيل)) كممثل حصري للمبيعات والتسويق والعلاقات العامة في دول التعاون.

وذلك لتقديم أحدث المعلومات والأسعار الحصرية وبرامج الرحلات المفصلة والمزيد عن الوجهة للمسافرين في المنطقة. وستركز الشراكة خلال 2024 على عرض التجارب الرائجة، بما في ذلك برامج السفر لألعاب كأس العالم في الكريكيت المقرر إقامتها في بربادوس هذا العام، إضافة إلى الهدف الرئيسي بزيادة أعداد السياح.

وقال رئيس ((دناتا لخدمات التمثيل)) راخي بوروهيت: ((نتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة سياحة بربادوس إلى الترويج للجزيرة كوجهة عالية القيمة ومتطورة ومتعددة الأوجه)).