«هاينان» تسير رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وهايكو الصينية

رحبت ((مطارات أبوظبي)) بشركة طيران دولية إضافية ستبدأ بتسيير رحلاتها من مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي وإليه، في خطوة تهدف إلى ربط إمارة أبوظبي بمدينة هايكو الصينية عاصمة مقاطعة هاينان. وبدأت خطوط هاينان الجوية اعتباراً من 30 يناير 2024 بتسيير رحلتين أسبوعيتين بين مدينتي هايكو وأبوظبي.

وذلك بهدف تعزيز أنشطة النقل والتجارة بين المدينتين وتسهيل نقل الركاب والبضائع على حد سواء. وفي ظل نمو العلاقات التجارية والسياحية بين أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية، تأتي هذه الرحلات الجديدة استجابة للطلب المتزايد على خيارات السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، علماً أنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن.

وستنطلق الرحلات الأسبوعية المقررة من أبوظبي إلى هايكو من مبنى المسافرين A الجديد، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لنقل المسافرين والبضائع على حد سواء.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ ((مطارات أبوظبي)): ((يسرنا أن نرحب بخطوط هاينان الجوية الصينية في أبوظبي، حيث تعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو ((مطارات أبوظبي)) وتوطيد العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والصين بشكل عام.

ويسهم إطلاق رحلات شركة الطيران الصينية من أبوظبي وإليها في تعزيز شبكة رحلاتنا الدولية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتوفير فرص تجارية وسياحية جديدة بين هاتين الوجهتين العالميتين)).