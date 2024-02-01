35.4 مليار درهم.. مبيعات تاريخية لعقارات دبي في يناير بنمو 28.2%

شهدت المبيعات العقارية في دبي خلال يناير 2024 نمواً بنسبة 28.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 35.4 مليار درهم تمت عبر 11283 صفقة، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وتظهر البيانات انطلاقة قوية جداً لمبيعات عقارات دبي مع مطلع العام الجاري، ليكون بذلك يناير 2024 أفضل افتتاحية شهرية في تاريخ السوق العقارية بدبي.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال يناير الماضي 65 مليار درهم تمت عبر 14693 صفقة، وتوزعت كالآتي: 35.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر 11283 صفقة، و25.9 مليار درهم رهون عقارية عبر 2815 صفقة، و3.7 مليارات درهم هبات عبر 595 صفقة.

عقارات قيد الإنشاء

وبحسب بيانات الدائرة، استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الكبرى من المبيعات (بنسبة 58.1% من الإجمالي) بقيمة 20.5 مليار درهم تمت عبر 5153 صفقة، بينما بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة (قيد الإنشاء) 14.8 مليار درهم عبر 6130 صفقة (41.8% من الإجمالي)، بينما توزعت صفقات المبيعات الإجمالية خلال يناير بواقع 9317 صفقة للوحدات السكنية، و1236 صفقة للأراضي، و728 صفقة للمباني.

وأفادت بيانات دائرة الأراضي بأن منطقة الخليج التجاري استحوذت على الحصة الكبرى من المبيعات خلال يناير بقيمة 2.6 مليار درهم عبر 1103 صفقات، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ2.1 مليار درهم عبر 140 صفقة، وثالثاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ1.6 مليار درهم عبر 293 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي 1.55 مليار درهم عبر 58 صفقة، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ1.52 مليار درهم عبر 1379 صفقة.

أغلى الصفقات

وشهد يناير العديد من الصفقات الضخمة، حيث بيعت أرض سكنية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة تتجاوز الـ614 مليون درهم، وأما صفقة أغلى فيلا فكانت بقيمة 146 مليون درهم في منطقة مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون، وفيما يتعلق بالشقق السكنية فكانت من نصيب مشروع أورلا من أمنيات في منطقة نخلة جميرا، حيث بيعت أغلى شقة خلال شهر يناير بقيمة 78.9 مليون درهم.

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