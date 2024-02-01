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ارتفاع أسعار الذهب وسط آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

2/1/2024 12:21:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.13 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولارا قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولارا.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 3.9426 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.97 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.95 دولارا وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 980.34 دولارا.


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