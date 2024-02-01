صعود أسعار النفط مع دعم الصين قطاع العقارات المتعثر

ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

وبحلول الساعة 01.40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 81.03 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 76.33 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.

وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في عامين. وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو.

وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

ويتوقع محللون في جيه.بي مورجان أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وقال جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء "بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما جيدا بشكل أساسي لسوق النفط".





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