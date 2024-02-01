بدء إضراب في 11 مطاراً ألمانياً ووقف الرحلات الجوية

سيتعين على المسافرين الذين يخططون للسفر من وإلى 11 مطارا ألمانيا رئيسيا اليوم الخميس اتخاذ ترتيبات بديلة.

وبدأ موظفو الأمن في مطارات فرانكفورت وهامبورج وبريمن وبرلين ولايبزيغ ودوسلدورف وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وإرفورت ودريسدن إضرابا ليوم واحد من المقرر أن يستمر حتى ليلة الخميس.

وبدأت نقابة فيردي إضرابها في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مطار كولونيا/بون، حيث لم يتم تشغيل المناوبة الليلية لمراقبة الركاب، وفقا لفيردي. وكانت نسبة المشاركة هناك 100%، وفقا للمتحدث باسم النقابة أوزاي تاريم.

وقال: "لقد كانت بداية ناجحة للإضراب".

وتم إلغاء حوالي 80% من حركة الرحلات الجوية المقررة اليوم الخميس في كولونيا/بون، وفقا لموقع المطار في الساعات الأولى من صباح الخميس. وتوقع تاريم أن تزداد هذه النسبة خلال اليوم.

وفي مطارات برلين وهامبورغ وشتوتجارت، ألغيت جميع عمليات الإقلاع. وفي دوسلدورف، من ناحية أخرى، تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية فقط، ولا يزال من المقرر إجراء الثلثين.

وانتقد تاريم حقيقة أن شركة أمنية في مطار دوسلدورف عرضت دفع مبلغ إضافي قدره 200 يورو (216 دولارا) حتى يأتي الموظفون إلى العمل على الرغم من الإضراب. واعتبر مثل هذه "المكافأة لكسر الإضراب" استفزازا.

وكانت رابطة المطارات الألمانية، التي تمثل صناعة المطارات في ألمانيا، قالت في وقت سابق الأربعاء إنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارا في المانيا، الخميس، بسبب إضراب موظفي أمن المطارات.

وقالت الرابطة إن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.

وكانت نقابة فيردي دعت عمال شركات أمن الطيران الخاصة في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا إلى الإضراب، في خضم مفاوضات جماعية بين أرباب الأعمال والعمال.





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