«سيركو» تستحوذ على «كلايمتايز» الإماراتية

استحوذت «سيركو الشرق الأوسط»، الشركة العالمية للخدمات العامة، على شركة «كلايمتايز Climatize» التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، والحائزة على العديد من الجوائز والمُتخصصة في حلول الاستدامة والاستشارات الهندسية؛ في خطوة من شأنها تعزيز قدرات «سيركو» على تقديم خدمات متكاملة، وبالتالي تمكين الحكومات والمؤسسات من تحقيق أهدافها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، لبناء مستقبل أفضل للجميع.

ويُعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزام «سيركو» تجاه تقديم الخدمات البيئية وحلول الاستدامة رفيعة المستوى ضمن قطاع البيئة المبنية ومُختلف القطاعات الأخرى، لا سيما أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور عام على إطلاق قسم الاستشارة المُخصصة بنجاح.

وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى دمج الخبرات الهائلة، والإمكانات العالمية، والشبكة الإقليمية التي تتمتع بها «سيركو»، مع المهارات المُتخصصة، والخبرات التشغيلية العملية لشركة «كلايمتايز»، مُسفرًا عن ابتكار حزمة من الخدمات الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتستفيد منها الحكومات والشركات على حدٍ سواء. يُعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية «سيركو» الحالية التي تتبنى مفهوم القيادة الهادفة، عبر دمج الممارسات القائمة على الاستدامة في قلب أعمالها.

وتأسست شركة «كلايمتايز» الرائدة بيئيًا في هندسة المباني الخضراء واستراتيجيات الاستدامة في عام 2018، مُتخذة من دولة الإمارات مقرًا لها. عقب هذا الاستحواذ، ستُقدم «كلايمتايز» مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية لشركة سيركو، بما في ذلك استشارات صافي الانبعاثات الصفري والمباني الخضراء، وتقييمات دورة الحياة، وإدارة كفاءة الموارد، ودمج التقنيات الخضراء، لتمكين العملاء من الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات.

وبالإضافة إلى التزام المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، فإنها ستتمكن أيضًا من تقليل التكاليف التشغيلية عبر إدارة الأصول الرقمية، مما يوفر للمواطنين والمقيمين أفضل تجربة عملاء امتثالًا بأعلى المعايير العالمية، فضلًا عن تمكين عملاء «سيركو» من تحقيق طموحاتهم الواعدة ببلوغ الحياد الصفري الكربوني، لغد مشرق أكثر اخضرارًا.

وتُعد هذه أول عملية استحواذ يقوم بها قسم الاستشارة المُخصصة في «سيركو»، بعدما حقق نجاحًا منقطع النظير في العام الأول منذ إطلاقه في فبراير 2023. ويعتبر توقيت الاستحواذ مثاليًا، إذ تتصدر الأجندة البيئية قائمة الأولويات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد قرارات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وقال «فيل ماليم»، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو» الشرق الأوسط: «لم تعُد الاستدامة والقيادة الهادفة مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حتمية، يسعى كل فرد في «سيركو» إلى تحقيقها، ونحن سعداء أن فريق العمل في «كلايمتايز» يشاطروننا المبادئ والقيم ذاتها. سيُمكننا هذا الاستحواذ من تعزيز قدراتنا الاستشارية، فضلًا عن مساعدة الحكومات وكبرى المؤسسات في تسريع وتيرة الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفري، من خلال تقديم مجموعة أوسع نطاقًا وأكثر تنوعًا من الخدمات المتكاملة من الألف إلى الياء، بهدف تنمية الأعمال مع الحفاظ على الكوكب، لمستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا».

وقالت إنجي جابر، المديرة الإدارية لشركة «كلايمتايز»: «لطالما كانت لدينا طموحات وآمال عريضة لتوسيع نطاق خدماتنا وتطويرها في عام 2024، مما يجعلنا فخورين بهذه البداية القوية للعام الجاري. بمجرد أن التقينا بفريق عمل «سيركو»، أدركنا إننا نتشارك الأفكار ذاتها فيما يتعلق بتعزيز جهود الاستدامة، لذا فإننا متحمسون تجاه هذا الاستحواذ لأنه سيُمكننا من تعزيز قدراتنا لإيجاد حلول أكثر ابتكارًا وفعالية، فضلًا عن توسيع نطاق عملياتنا في أسواق وقطاعات جديدة، لضمان بقاء فريق العمل في طليعة تطورات الصناعة».

وأضافت: «إن الاندماج مع «سيركو»، سيفتح أمامنا أبواب مرحلة جديدة زاخرة بالنمو والابتكار، لا سيما أن 2024 يُعد عامًا فارقًا بالنسبة لنا، بفضل تصدر القضايا البيئية المشهد الإقليمي عقب صدور قرارات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».





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