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احتمال تراكم خفيف للثلوج اليوم في هذه المناطق

2/1/2024 12:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه من المتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون احيانا ممزوجة بالمطر، مع احتمال ضعيف لتراكم خفيف فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات المساء تضعف شدة الهطولات بشكل عام، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة .
ونوهت أن الأجواء ليلا شديدة البرودة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ويتجدد هطول زخات من المطر في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري وزخات من الثلج ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.




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