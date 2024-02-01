احتمال تراكم خفيف للثلوج اليوم في هذه المناطق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد احيانا وتساقط حبات البرد وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه من المتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون احيانا ممزوجة بالمطر، مع احتمال ضعيف لتراكم خفيف فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات المساء تضعف شدة الهطولات بشكل عام، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة .
ونوهت أن الأجواء ليلا شديدة البرودة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ويتجدد هطول زخات من المطر في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري وزخات من الثلج ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
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