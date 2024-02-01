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مركز إيداع الأوراق المالية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

2/1/2024 12:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يطلق مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الخميس، موقعه الإلكتروني الجديد، والذي يتضمن مجموعة من المميزات التي تجعله واحدا من الوجهات الرائدة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات المالية والاستثمارية.
ويشمل الموقع الجديد تصميم سهل وعصري يلبي احتياجات المستخدمين ومحتوى شامل ومتنوع يهم مختلف الشرائح من المستثمرين الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية والباحثين، مثلما يوفر الموقع تجربة تفاعلية للمستخدمين حيث تم تطوير البنية الفنية للموقع لتواكب أحدث المعايير العالمية في مجال المواقع الإلكترونية.
وفي إطار حرص المركز على مواصلة العمل على التطوير والتحسين المستمر قالت المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعد النافذة التي تربط المركز بجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية سيساهم في تعزيز الشفافية وزيادة التواصل مع المستثمرين في سوق رأس المال الأردني.
كما يحتوي موقع المركز الإلكتروني على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمركز والتي تهم الباحثين والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويدعو مركز إيداع الأوراق المالية جميع الأعضاء والمهتمين بسوق المال الأردني إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد والاطلاع عليه والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها وذلك من خلال الرابط ( ).




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