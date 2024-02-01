ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، وتمسك المستثمرون في آمالهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في آذار القادم.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة) .

ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1%.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2063.20 دولار.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع، كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

