ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، وتمسك المستثمرون في آمالهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في آذار القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2045.65 دولار للأوقية (الأونصة) .
ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1%.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2063.20 دولار.
وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع، كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
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