Thursday, 01 February 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود أسعار النفط عالمياُ

2/1/2024 12:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، ومع كشف الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 % إلى 81.03 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 76.33 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية.


وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء، إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد.

MENAFN01022024000208011052ID1107794849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث