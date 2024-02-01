قاض أميركي يؤيد العدل الدولية رغم رفضه دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفض قاض فدرالي أميركي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأميركي لإسرائيل استنادا إلى سابقة قضائية، لكنه أكد أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".



وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة قد تشكل إبادة جماعية.



ورأى القاضي أن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".



وأضاف أن المحكمة تناشد المدعى عليهم "دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة".

