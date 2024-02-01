Thursday, 01 February 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قاض أميركي يؤيد العدل الدولية رغم رفضه دعوى لوقف الدعم عن إسرائيل

2/1/2024 12:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفض قاض فدرالي أميركي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأميركي لإسرائيل استنادا إلى سابقة قضائية، لكنه أكد أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".


وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة قد تشكل إبادة جماعية.


ورأى القاضي أن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".


وأضاف أن المحكمة تناشد المدعى عليهم "دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة".


MENAFN01022024000208011052ID1107794848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث