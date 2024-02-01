الاحتلال يقتحم يطا
التاريخ
2/1/2024 12:11:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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