الاحتلال يعتقل شابا عقب اقتحام قرية بيت إيبا غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابا عقب اقتحام قرية بيت إيبا غرب نابلس
التاريخ
2/1/2024 12:11:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا عقب اقتحام قرية بيت إيبا غرب نابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، بعدة آليات، وداهم جنود الاحتلال بناية سكنية، واعتقلوا الشاب أيهم أبو غليون، بعد مداهمة منزله في القرية.
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